Gulabo Sitabo का आखिर दीपिका और रणवीर की शादी से क्या है कनेक्शन? जानिए पूरी सच्चाई

नई दिल्ली | अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurana) की फिल्म गुलाबो सिताबो (Gulabo Sitabo on OTT platform) लॉकडाउन के चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। लोगों ने फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स भी दिया है। अमिताभ और आयुष्मान दोनों अपने किरदारों में ढल गए हैं। फिल्म में बांके और बूढ़े मिर्जा (Banke and Mirza fight) की तीखी नोंक-झोंक आपको जिंदगी में हुआ ऐसा कोई किस्सा जरूर याद दिला देगी। गुलाबो सिताबो को बहुत ही आम कहानी (Gulabo Sitabo story) के तौर पर दिखाया गया है जो दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है। वहीं हाल ही में फिल्म को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है जिसका कनेक्शन दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के रिसेप्शन (Gulabo Sitabo Deepika Ranveer connection) से है।





दरअसल इस बात का खुलासा गुलाबो सिताबो के डायरेक्टर शुजित सरकार (Gulabo Sitabo) ने किया है कि दीपिका-रणवीर के रिसेप्शन (Deepika Ranveer reception) में उन्होंने फिल्म के हीरो को चुना था। फिल्म में अमिताभ बच्चन की कास्टिंग मिर्जा (Amitabh Bachchan as Mirza) के रोल के लिए पहले की जा चुकी थी लेकिन बांके के रोल के लिए शुजित आयुष्मान को कास्ट (Ayushmann Khurrana Casting) करना चाहते थे। जब दीपिका और रणवीर सिंह के रिसेप्शन में शुजित की मुलाकात आयुष्मान खुराना से हुई तो उन्होंने फिल्म को लेकर उनसे डिस्कशन (Shoojit Sircar discussion in Deepika Ranveer reception) किया। रिसेप्शन के दौरान ही फिल्म की थोड़ी कहानी शुजित ने आयुष्मान को सुनाई। गुलाबो सिताबो की स्क्रिप्ट (Gulabo Sitabo script in Deepika Ranveer reception) सुनने के बाद आयुष्मान ने झट से फिल्म के लिए हां बोल दी और इस तरह लीड रोल की कास्टिंग पूरी हो गई।





बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी साल 2018 में हुई थी। हाल ही में दोनों का एक थ्रोबैक वीडियो सामने आया था जिसमें रणवीर भरी महफिल में दीपिका की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उनके घर की लक्ष्मी (Ranveer says laxmi to Deepika) हैं। ये सुनने के बाद दीपिका इमोशनल होती दिखाई देती हैं। रणवीर के साथ मौजूद बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा भी ये सुनकर हैरान रह जाती हैं। फैन पेज द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो किसी अवॉर्ड फंक्शन का था जिसमें रणवीर पुरस्कार लेने जाते हैं और वहां पत्नी दीपिका की तारीफ करना शुरू (Ranveer praises wife Deepika) कर देते हैं।

