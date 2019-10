रणवीर सिंह स्टार फिल्म गली बॉय (Gully Boy) एक बार फिर बड़ी खुशखबरी है। फिल्म गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिल्म को ये अवार्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) में दिया गया है।

Presenting the IFFM 'Best Film Award' 2019 to the generation defining film, Gully Boy. Congratulations @zoieakhtar, @ranveersingh , @aliaabhatt ! Presented by Mr Raj Kumar, Mr Damian Trewhella, and Mr Simon Hollingworth @filmvic @visitvictoria @visitmelbourne | #gullyboy pic.twitter.com/NSo0Jn2ETq

फिल्म गली बॉय को अवार्ड मिलने के बाद डायरेक्टर जोया अख्तर काफी उत्साहित देखी गई। बता दें, बतौर डायरेक्टर जोया अख्तर का यह पहला अवार्ड है। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में थे। फरहान अख्तार फिल्म को प्रोड्यूस किया है।

फिल्म में रणवीर ने मुराद का किरदार निभाया था जो मुंबई के स्लम रैपर पर आधारित है। फिल्म में एक स्लम एरिया के लड़के का सामाजिक-आर्थिक हालात से ऊपर उठकर स्टार बनने के सपने को दर्शाया गया है। हाल ही में फिल्म गली बॉय को ऑस्कर 2020 में भी एंट्री मिली है। फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भेजा है।

Wishing #ZoyaAkhtar , @RanveerOfficial and @aliaa08 a hearty Congratulations!#GullyBoy , which won the #BestFilm award at the #IFFMAwardsNight2019 has been declared as India's official entry for the #92ndAcademyAwards in the Best International Feature Film category!#IFFM2019 pic.twitter.com/78JaG4tFcX