करण जौहर ने पेश की दोस्ती की मिसाल, दिनेश विजान के साथ किया ऐसा काम, लोग कर रहे हैं जमकर तारीफ

अक्सर देखा जाता है कि निर्माता अपनी फिल्म की रिलीज डेट बदलते रहते है। प्रतिस्पर्धा तो कभी शूटिंग तो कभी पोस्ट प्रोडक्शन के काम के चलते यह बदलाव किए जाते है। फिल्म निर्माता करण जौहर और दिनेश विजान ने भी अपनी अपकमिंग मूवी की रिलीज डेट बदली है। करण जौहर ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है कि 'अंग्रेजी मीडियम', 'गुंजन सक्सेना' और 'रूही अफ्जा' की रिलीज डेट में बदलाव हो गया है। उन्होंने दिनेश के साथ मिलकर आपसी सहमति से यह फैसला लिया है।

करण ने लिखा, 'इंडस्ट्री में दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यह वजूद में है। यह लगातार सशक्त बना रहे हैं। डिनो (दिनेश विजान) और मैंने तारीखों का बदलाव किया है। 'अंग्रेजी मीडियम' (निर्माता, दिनेश विजन) अब एक हफ्ते पहले 'गुंजन सक्सेना' (निर्माता, करण जौहर) की रिलीज डेट 13 मार्च 2020 पर दस्तक देगी। वहीं 'गुंजन सक्सेना' ने 'रूही अफजा' (निर्माता, दिनेश विजन) की रिलीज डेट 24 अप्रैल 2020 ले ली है।'

Friendships in the fraternity are rare but when they exist ...they are empowering! Dinoo and I have have made an exchange of dates! ANGREZI MEDIUM will come a week earlier on the GUNJAN SAXENA date 13th of March.2020 and GUNJAN SAXENA takes the ROOHI AFZA date 24th April 2020 pic.twitter.com/s9j6AkZkgn