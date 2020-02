'गन्स ऑफ बनारस' टीजर- मिस्टर इंडिया के बाल कलाकार करण नाथ का एंग्री यंग मैन अवतार आया नजर

मुुंबई। आंखों में आंधी, रगों में तूफान और दिल में बदले की ज्वाला, दुश्मनों को 'गन्स ऑफ बनारस ' ( Guns of Banaras ) में चारों खाने चित्त करने आ गया हैं 'एंग्री यंग मैन' गुड्डू शुक्ला उर्फ करण नाथ। करण ने बतौर बाल कलाकार अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी 'मिस्टर इंडिया' में काम किया था। वह प्रोड्यूसर राकेश नाथ के बेटे हैं।

टीज़र में करण के तेवर और उनका रावड़ी अंदाज़ देखते ही बन रहा हैं। एक मिनट के इस टीजर में हिंसा और एक्शन के दृश्य देखने को मिलते हैं। ये मूवी साउथ एक्टर धनुष की 2007 में आई मूवी 'पोलाधवन' की हिन्दी रिमेक है।

डायरेक्टर शेखर सूरी द्वारा निर्देशित 'गन्स ऑफ बनारस ' एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा फ़िल्म हैं जिसके हैरतअंगेज स्टंट चकित कर सकते हैं।

Presenting to you the official teaser of my upcoming film Guns of Banaras! Directed by Shekkhar Suri.



In cinemas 28th February, 2020