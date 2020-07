Sushant Singh की गर्लफ्रेंड Ankita- Rhea के सपोर्ट में आईं Sapna Bhavnani, बोलीं, 'इन्हें परेशान ना करें'

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड ( Sushant Singh Rajput Suicide ) करना किसी भी रास नहीं आ रहा है। उनकी मौत को एक महीने से ज्यादा हो गया है। लेकिन आज भी उनके चाहने वाले ( Sushant fans upset ) उन्हें याद कर आंसू बहा रहे हैं। आलम यह है कि सुशांत की मौत का जिम्मेदार जहां एक बॉलीवुड में पसरा नेपोटिज्म ( Nepotism in bollywood ) को बताया जा रह है वहीं दसूरी ओर उनकी गर्लफ्रेंड्स ( Sushant Girlfriends ) को भी निशाना साधा जा रहा है। सुशांत के सुसाइड के बाद से लगातार अंकिता लोखंडे ( Ankita Lokhande ) और रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakrborty ) को ट्रोलर्स काफी परेशान कर रहे हैं। ऐसे में अब सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट सपना भवनानी ( Hairstylist Sapna Bhavani ) दोनों ही अभिनेत्रियों के सपोर्ट में आगे आईं हैं।

These women are going through their own grief and that needs to be respected.. there is no need to bully them. Please Focus on #SushantSingh and pray that justice is served. 🤍 #RiyaChakraborty #AnkitaLokhande