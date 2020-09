'Bad Boy Billionaires' को नहीं मिली राहत: हंसल मेहता बोले - यह देश सच्ची कहानियों के लिए नहीं

मुंबई। फिल्म निर्माता हंसल मेहता ( Hansal Mehta ) को लगता है कि फिल्म निर्माताओं के लिए भारत में सच्ची कहानियां बताने के लिए कोई जगह नहीं है। हंसल ने ट्वीट किया, 'आप वहां जाते हैं। यह देश सच्ची कहानियों के लिए नहीं है। प्रिय, नेटफ्लिक्स ( Netflix India ) कृपया इस उल्लंघन से लड़ें। हम सभी को सच्ची कहानियों को बताने की कोशिश करनी चाहिए। इन कहानियों को बताया जाना चाहिए। यहां किसी में भी आवश्यक लड़ाई के लिए कोई साहस नहीं है।'

दरअसल नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'बैड बॉय बिलियनेयर्स' ( 'Bad Boy Billionaires Web Series ) पर रोक के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी। हंसल मेहता ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नाराजगी जताई है।

There you go. This is no country for true stories. Dear @NetflixIndia please fight this violation. All of us trying to tell true stories need your fight. These stories must be told. Nobody here has the gumption for a necessary battle. https://t.co/MtdWXiC9V6