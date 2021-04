कोरोना ने ली हंसल मेहता के करीबी कजिन की जान

मुंबई। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देशभर में तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों से लोगों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड में भी कई स्टार्स संक्रमित हुए हैं। हाल ही में अभिनेता आशुतोष राणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब खबर है कि फिल्ममेकर हंसल मेहता के करीबी कजिन की कोविड-19 के चलते मौत हो गई है।

'गुजरात में हालात भयानक'

हंसल मेहता ने ट्वीट कर बताया,' अहमदाबाद में मेरे एक नजदीकी कजिन को कोविड-19 के खो दिया। उसकी पत्नी भी गंभीर है। गुजरात में स्थिति भयानक है। जितनी बताई जा रही है, उससे भी कहीं ज्यादा बुरी है।' हंसल के ट्वीट के जवाब में कई सेलेब्स और फैंस ने श्रद्धांजलि देते हुए कोरोना से पनपे हालात पर चिंता व्यक्त की है। एक्टर राहुल देव ने रिप्लाई में लिखा,' विनम्र श्रद्धांजलि डियर हंसल। ओम शांति।' स्क्रिप्ट राइटर हरनीत सिंह ने भी लिखा,' जानकर दुख हुआ।' स्क्रिप्ट राइटर अनुरुद्ध गुहा ने लिखा,' श्रद्धांजलि हंसल। आशा करते हैं कि पत्नी रिकवर हो जाएंगी।' अभिनेत्री सयानी गुप्ता ने लिखा,'इसी तरह के हालात कई राज्यों में हैं। वेस्ट बंगाल में भी स्थिति काफी डरावनी है। लेकिन वहां से न्यूज नहीं आएगी। क्योंकि लाखों लोगों से ज्यादा इलेक्शन रैली है।'

Lost a very close cousin in Ahmedabad to Covid-19. His wife is also critical. The situation in Gujarat is terrible. Much, much worse than is being reported.