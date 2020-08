Rhea Chakraborty के सपोर्ट में उतरे Hansal Mehta, बोले- अगर वो लड़की खुद को नुकसान पहुंचा ले कौन जिम्मेदार होगा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) एक के बाद एक आरोपों लगने से गहरे संदेह के घेरे में आती जा रही हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती की तलाश (Bihar Police finding Rhea Chakraborty) कर रही हैं। सुशांत के पिता के एफआईआर करने के बाद से रिया चक्रवर्ती अपने परिवार समेत गायब हैं। पुलिस के लिए उनकी लोकेशन भी ट्रैक कर पाना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर रिया के खिलाफ काफी कुछ बोला जा रहा है। लोगों के बयानों के आधार पर रिया के बारे में लिखा जा रहा है, न्यूज चैनल्स भी बड़े आरोप (Serious allegations on Rhea Chakraborty) लग रहे हैं। इसी को देखते हुए अब फिल्ममेकर हंसल मेहता ने रिया के खिलाफ बोलने वालों पर तंज कसा है। रिया का सपोर्ट करते हुए हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने मीडिया पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि बिना किसी सबूत के रिया पर मुकदमा (Hansal Mehta supports Rhea Chakraborty) चलाया जा रहा है। जबकि सिर्फ एक्सर्ट्स को ही इस केस की जांच करनी चाहिए।

God forbid if the girl being accused and being subjected to a trial by media does harm to herself. Will Arnab, all the politicians and all those invited on these media witch-hunts be held accountable? Let her guilt/innocence be proved in a court of law for heaven's sake. — Hansal Mehta (@mehtahansal) August 2, 2020

हंसल मेहता ने एक के बाद एक ट्वीट (Hansal Mehta tweet) कर रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा- भगवान न करे अगर लड़की मीडिया द्वारा दोषी बताए जाने और मुकदमे में फंसाया जाने से खुद को नुकसान पहुंचा ले तो क्या अनर्ब, सभी नेता और डिबेट करने वाले लोग जवाबदेह (Hansal Mehta asked if Rhea harm herself who would responsible) होंगे? उसका दोष या निर्दोष होना कोर्ट में साबित होने दें। कल मैं कुछ लोगों से मिला जो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं थे जो अपने बयान देने और जज करने में लगे थे। ये सब मीडिया के अपनी फायदे के लिए चलाई जा रही डिबेट के कारण (Hansal Mehta slams Media) हो रहा है।

Last evening I met people with no remote connection to the film industry making sweeping statements and playing judge. Result of an exploitative and conscienceless media that conducts its own banana court for its own vested interests. At whose cost? — Hansal Mehta (@mehtahansal) August 2, 2020

हंसल मेहता ने आगे लिखा- लोग अचानक से मेंटल हेल्थ, ब्लैक मैजिक, सच्चाई के एक्सपर्ट बन गए हैं। मीडिया के लोग और कई दोस्त इस मामले की जांच करने के लिए सक्ष्म (Hansal Mehta asked to not become experts in Sushant case)नहीं हैं।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। रिया के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। रिया और उसके परिवार पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं।