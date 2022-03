आखिर आज भी क्यों सिंगल हैं अक्षय खन्ना, 27 साल बड़ी राजनेता को भी करना चाहते थे डेट

अक्षय खन्ना ने बाॅलीवुड में कई फिल्में में काम किया और अपने शानदार अभिनय से अभिनेता ने लाखों लोगों के दिलों पर राज भी किया हैं। आज यानी 28 मार्च को अक्षय का जन्मदिन है। इस खास मौक पर चलिए जानते हैं आखिर क्यों अभिनेता ने 47 साल की उम्र में भी नहींं की हैं शादी।

अक्षय खन्ना का नाम बाॅलीवुड के फेंमस अभिनेता के लिस्ट में आता हैं। अपनी शानदार अभिनय से लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे हैं। उन्होने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हैं।हालांकि लंबे समय से अक्षय खन्ना फिल्मों से दूर हैं।आखिरी बार अक्षय सेक्शन 375 में नजर आए थे।28 मार्च को अक्षय का जन्मदिन है। इस साल वह 47 साल के होने वाले हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी आखिर अभिनेता ने क्यों नहीं की शादी।

