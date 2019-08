Happy Eid Al Adha 2019: अमिताभ, अनुपम, हुमा सहित बॉलीवुड सितारों ने कुछ इस तरह दी फैंस को दी बकरीद की मुबारकबाद

दुनियाभर के कई देशों में सोमवार को ईद उल-अजहा (Eid al-Adha 2019) का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग दोस्तों और करीबियों को बकरीद (Bakrid 2019) की मुबारकबाद दे रहे हैं। बकरीद के दिन बुर्बानी देने की परंपरा है। ईद उल-फितर के करीब दो महीने बाद इस त्योहार को मनाया जाता है। ईद के इस खास मौके पर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, रितेश देशमुख, हुमा कुरैशी, नरगिस फाखरी सहित कई सितारों ने ईद की मुबारकबाद दी हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया, ‘ईद मुबारक हो। ऊपर वाला सबको खुश रखे।’ अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने ट्वीट किया, ‘सभी को ईद मुबारक हो। प्यार, शांति और खुशी।’ नरगिस फाखरी ने ईद मुबारक की एक तस्वीर शेयर कर सबको बधाई दी। भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता और लोकसभा सांसद रवि किशन ने लिखा, ‘आप सभी को ईद मुबारक।’ रितेश देशमुख ने अंग्रेजी और उर्दू में ट्वीट करते हुए लिखा, ‘ईद मुबारक।’







बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने एक तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया, ‘ईद मुबारक।’ अमेरिकन एक्ट्रेस मिंडी कलिंग ने भी फैंस और दोस्तों को ट्वीट कर ईद की मुबारकबाद दी है। आपको बता दें बताते चलें कि ‘बकरीद’ शब्द बकर-ईद से मिलकर बना है। अरबी भाषा में बकर का मतलब बड़े जानवर से होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बकरीद को ‘बकरा ईद’ भी कहा जाता है।