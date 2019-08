एक्टर का बयान: कृष्ण का जीवन बचाया उस बच्ची को कोई याद नहीं करता, लोगों ने किए जमकर कमेंट्स

मुंबई। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आम लोगों से लेकर सेलेब्स ने शुभकामनाएं शेयर की हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। इसी बीच एक बॉलीवुड स्टार ने अलग ही तरह का मैसेज दिया है। इस मैसेज में वह लोगों को यह याद दिला रहे हैं कि कोई भी उस बच्ची को याद नहीं करता जिसने श्रीकृष्ण का जीवन बचाया। स्टार के इस अनोखे मैसेज पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं।

ये बॉलीवुड स्टार हैं कमाल राशिद खान केआरके। वैसे तो केआरके की पहचान आलोचना करने वाले स्टार की है, लेकिन इन दिनों वह कुछ ज्यादा ही ऐसे मैसेज कर रहे हैं जिससे विवादों में कम पड़ते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर एक्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज शेयर किया। इसमें लिखा है, 'आज ही के दिन एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसको कृष्ण का जीवन बचाने के लिए बदला गया था, लेकिन उसे कोई याद नहीं करता है। लड़के का जीवन मूल्यवान था इसलिए लड़की ने बलिदान किया। आज केवल कृष्ण का ही जन्मदिन नहीं है बल्कि योगमाया का भी है। हैप्पी जन्माष्टमी।

अमूमन केआरके के बयानों पर बवाल मचता है या उन्हें ट्रोल किया जाता है। लेकिन इस मैसेज के बाद लोग उनकी तारीफ करने लगे। कमेंट्स में लोगों ने उन्हें योगमाया के बारे में जानकारी भी दी।

Nobody remembers the girl baby born on the same day, who was interchanged with Krishna to save his life. The boy's life was precious but the girl was born to sacrifice her life. Today is not only the birthday of Krishna but also of Yogamaya.#HappyJanmashtami