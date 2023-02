क्रिकेटर हार्दिक ने अपनी शादी में लगाए जमकर ठुमके, पत्नी पर खूब प्यार लुटाया! देखते रह गए लोग

नई दिल्लीPublished: Feb 15, 2023 02:35:14 pm Submitted by: Riya Jain

Hardik Pandya and Natasa Stankovic Second Marriage Video : क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ( Hardik Pandya and Natasa Stankovic ) ने एक बार फिर शादी कर ली है। स्टार्स की शादी की एक वीडियो सामने आई है। इस दौरान यह कपल एक दूसरे के साथ डांस करता नजर आ रहा है।