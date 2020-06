Hardik Pandya की Ex-Girlfriend Elli AvrRam को आया गुस्सा, सगाई की खबरों के बाद किए पोस्ट पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली | भारतीय क्रिकेट टीम के धुआंधार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या (Cricketer Hardik Pandya) आजकल अपनी मंगेतर और एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक (Natasa Stankovic) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने नताशा की प्रेग्नेंसी (Natasa Stankovic Pregnancy) का खुलासा कर सबके चौंका दिया था। उसके बाद दोनों के फैंस और सेलेब्स ने उन्हें ढेरों बधाईयां दी। वहीं हार्दिक ने 1 जनवरी को सगाई (Hardik Natasa Engagement) की थी जिसके बाद उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड एली अवराम (Hardik Pandya's ex-girlfriend Elli AvrRam) ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया (Elli EvrRam on her Instagram Post) था। जिसे हार्दिक पर तंज के रूप में देखा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि नताशा और हार्दिक की सगाई से वो कुछ खास खुश नहीं हैं। जिसको लेकर एली अवराम ने अब चौंकाने वाला खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है।

रिसेन्टली एली अवराम ने बॉलीवुड लॉइफ से बातचीत में बताया कि उन्होंने जो पोस्ट किया था उसका हार्दिक से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि ये खबरें आती कहा से हैं। आप लोग लगता है मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, वो तस्वीर न्यू ईयर (Elli EvrRam New Year Photo) की है उसका हार्दिक से कुछ भी मतलब नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बस जिस तरह चीजें उठाते हैं, उसपर खूब सोचते हैं और इस तरह की खबर निकाल लेते हैं कि मैं उसे कोई मैसेज देना चाह रही हूं। अगर मुझे उससे कुछ कहना चाहती हूं तो मैं उसे मैसेज कर दूंगी। मुझे इसके लिए इंस्टाग्राम पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। उस पोस्ट का हार्दिक से कुछ भी लेना देना नहीं है और मैं वाकई में उसके और नताशा के लिए बेहद खुश (Elli happy for Natasa and Hardik) हूं।

जनवरी में एली ने एक पोस्ट कर लिखा था- इस समय आप अपने देवदूत खुद बनों xx। इसमें एली अकेली नजर आ रही थीं, इससे कई लोगों ने कयास लगाए कि उनका ये मैसेज हार्दिक के लिए है। हालांकि एली ने अब इसपर खुलकर सफाई दे दी है।





बता दें कि हाल ही में हार्दिक और नताशा ने अपने माता-पिता (Hardik Natasa Soon to be Parents) बनने की खबर को पब्लिकली रिवील किया था। जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया था। वहीं दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बाद 1 जनवरी को सगाई कर (Hardik Natasa engagement photo) अपने रिश्ते को सबके सामने रख दिया था। खबरों की मानें तो हार्दिक और नताशा दोनों शादी के बंधन में भी बंध चुके हैं लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है।