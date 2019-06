युवराज सिंह के संन्यास लेने पर दुखी हुईं पत्नी हेजल, शेयर किया ऐसा ईमोशनल पोस्ट, पढ़कर आंखों में आ जाएंगे आंसू

भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ( Yuvraj Singh ) ने हाल में अपने संन्यास का ऐलान किया है। क्रिकेट को अलविदा कहने का उनका ये फैसला पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैल गया। दुनिया भर में फैंस युवराज के इस फैसले से मायूस हैं। युवराज की पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने पति के इस फैसले का स्वागत किया और बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई।

युवराज सिंह की पत्नी हेजल कीच ने पति के संन्यास पर एक ईमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'और इसी के साथ एक युग का अंत हो गया। तुम्हे पति के तौर पर पाना मेरे लिए गर्व की बात है। अब एक नए अध्याय की शुरुआत। ( And, with that, its the end of an era. Be proud of yourself husband, now onto the next chapter.... love you)

इसी के साथ फैंस जोरो-शोरो से अपने पंसदीदा क्रिकेटर के संन्यास पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन फैंस में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी शुमार है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सभी यादों के लिए धन्यवाद युवराज। आप हमेशा खेल के एक महान दूत रहे हैं। ( Thank u @YUVSTRONG12 for all the memories and always being a great ambassador of the game #yuvrajsinghretires.)