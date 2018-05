मुंबई में रविवार को आयोजित 'हैलो हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड्स' शो में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारों ने शिरकत की। इस अवॉर्ड फंक्शन में बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण और उनके ब्वॉयफ्रेंड रणवीर सिंह का जलवा देखते ही बन रहा था। इस मौके पर दीपिका ने अपने फिल्मी करियर से जुड़े कई अनुभवों को शेयर किया। इस मौके पर रेखा, नुशरत भरूचा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर , राजकुमार राव , शाहरुख खान और गौरी खान भी पहुंचे।

दीपिका को मिला एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवॉर्ड:

ब्लू कारपेट पर बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आईं दीपिका पादुकोण। दीपिका को 'एंटरटेनर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने अवॉर्ड शो के दौरान डिजाइनर 'फाल्गुनी और शेन पीकॉक' का डिजाइन किया हुआ व्हाइट फ्लोर लेंथ गाउन पहना था।

फेमस होना मेरे लिए जरूरी नहीं:

दीपिका ने कहा, 'मैं यह नहीं कहूंगी कि प्रसिद्धि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगी कि मैं जिस तरह के उद्योग में काम कर रही हूं, और मैं जैसा काम कर रही हूं, पैसा और प्रसिद्धि इसका हिस्सा है, और इसे अनदेखा नहीं कर सकती।'

[Instagram] Deepika Padukone's latest post. Receiving the Entertainer of the Year (Female) award from Rekha ji. #HHOF2018 #HelloHallOfFameAwards pic.twitter.com/cFVfV5f1KN — Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) March 11, 2018

प्रसिद्धि को अनदेखा नहीं किया जा सकता:दीपिका

दीपिका ने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि आप प्रसिद्धि को अनदेखा कर सकते हैं। मैं जो काम करती हूं, यह उसी का हिस्सा है। मुझे अपना काम पसंद है। पिछले 10 वर्षों में मैंने जो काम किया है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने काम का आनंद लिया और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में मैं जो काम करूंगी उसका भी आनंद लूंगी।''

अतरंगी ड्रेस में दिखे रणवीर सिंह:

बॉलीवुड के खिलजी यानी रणवीर सिंह को 'एंटरटेनर ऑफ द ईयर (मेल)' अवॉर्ड मिला। उन्हें यह अवॉर्ड अभिनेत्री रेखा ने अपने हाथों से दिया। रणवीर हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इस शो में भी वो अपने अतरंगी ड्रेस की वजह से छाए रहे।

[PIC] Deepika Padukone and Ranveer Singh BTS of the #HelloHallOfFameAwards! #HHOF2018 pic.twitter.com/QASiSP7P42 — Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) March 11, 2018

दीपिका-रणवीर बैक स्टेज मस्ती करते नजर आएं:

अवॉर्ड के दौरान दीपिका और रणवरी सिंह दोनों बैक स्टेज एक साथ जमकर मस्ती करते दिखाई दिए। इस दौरान उनकी मस्ती की कई फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वहीं रणवीर ने ऑन कैमरा दीपिका के साथ काफी रोमांटिक पोज भी दिए।

[PIC-2] Deepika Padukone and Ranveer Singh BTS of the #HelloHallOfFameAwards! #HHOF2018 pic.twitter.com/kEXB7YJGqB — Deepika Padukone FC (@DeepikaPFC) March 11, 2018

हमेशा की तरह छाईं रहीं रखा:

बॉलीवुड की बेहत ही खूबसूरत अदाकारा रेखा हमेशा ही अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। अवॉर्ड शो में रेखा ने वाइहट एंड गोल्डन कलर की बनारसी साड़ी पहनी थीं, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थीं।