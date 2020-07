बॉलीवुड सेलेब्स को कोरोना की अफवाह फैलाने वालों को ईशा और रिद्धिमा का करारा जवाब

बॉलीवुड में कुछ सेलेब्स सहित उनके परिजन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। लेकिन इसी बीच कुछ सेलेब्स को कोविड-19 पॉजिटिव होने की अफवाह भी फैल रही है । इन अफवाहों पर फैन्स की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। हालही मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के भी कोरोना संक्रमित होने की अफवाह सामने आई है। जिस पर बेटी ईशा देओल ने स्पष्ट किया है कि हम सब ठीक हैं।

ईशा देओल ने ट्वीट किया है। "मेरी मां हेमा मालिनी पूरी तरह से स्वस्थ है। उनकी सेहत को लेकर जो भी खबरें चल रही है वह पूरी तरह गलत है,कृपया इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया ना दें। आप सभी के प्यार और चिंता के लिए बेहद शुक्रिया।" ईशा ने यही संदेश अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया है।

इसी के साथ अभिनेता रणबीर कपूर, करण जौहर और नीतू कपूर को भी कोरोना संक्रमित पाए जाने की अफवाह फैली है। इस पर ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी सतर्क हो गई और उन्होंने ऐसा करने वालों को जमकर लताड़ लगाई है। रिद्धिमा ने इस फेक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है। "कम से कम इसकी पड़ताल तो करो, हम फिट हैं, हम ठीक हैं, अफवाह फैलाना बंद करो।"

He is a fighter. He will come out of this ... He wins over everything.. This time too.. He will be fine 🧿 I pray that Amit uncle gets well soon ... back home safe & healthy ♥️🙏🏼 @SrBachchan