दीपिका पादुकोण ने नहीं की कभी सलमान के साथ कोई फिल्म, ठुकरा चुकी हैं कई फिल्मों के ऑफर्स, जानें क्यों?

एक्टर सलमान खान और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले सितारों में से एक हैं। दोनों सितारों के फैंस सालों से बड़े पर्दे पर उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मगर आपको बता दें, दीपिका पादुकोण खुद सलमान खान की फिल्म को ठुकरा चुकी हैं।

Here’s why Salman Khan, Deepika Padukone never worked together