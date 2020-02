शाहरुख को एक्टिंग की फीस देने से पहले ही खत्म हुआ इस मूवी का बजट, फिर निर्माता ने दिया ये आॅफर

मुंबई। वर्ष 2000 में आई चर्चित मूवी 'हे राम' को 20 वर्ष हो गए हैं। कमल हासन के लेखन, निर्देशन और प्रोडक्शन में बनी इस मूवी में शाहरुख खान ने भी काम किया। इस मूवी के हिन्दी वर्जन के राइट्स शाहरुख खान के पास हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमल हासन वह किस्सा बता रहे हैं जब शाहरुख को उनकी फीस नहीं दी जा सकी।

मूवी के बारे में याद ताजा करते हुए कमल ने एक इंटरव्यू में बताया था, 'शाहरुख की तरह ही मैं भी कारोबारी सोच रखता हूं। हालांकि सच्चाई ये है कि शाहरुख को पता था कि 'हे राम' का बजट कितना था। वह केवल इस मूवी का हिस्सा बनना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मूवी का बजट जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है तो उन्होंने अपनी फीस लेने से मना कर दिया। मैंने कई बार उनसे फीस लेने का आग्रह किया, लेकिन शाहरुख हमेशा टाल देते थे। उन्होंने फीस के बदले केवल एक हाथघड़ी ली थी।'

मंगलवार को किए एक ट्विट में कमल ने लिखा,' हे राम' को 20 साल पूरे हो गए हैं। मूवी में जिन शंकाओं और चेतावनियों के बारे में बात की गई थी, वे आज सच हो रही हैं। देश में सौहार्द के लिए हमें इन चुनौतियों से पार पानी होगी। हम होंगे कामयाब।'

Kamal Hassan talks about SRK & Heyy Ram. "Special respect for Shah Rukh saab. When the budget of Hey Ram went over he didn't even took the money". @iamsrk @ikamalhaasan #20YearsOfHeyRam pic.twitter.com/eWpVHpgK7N

20 years of Hey Ram. Glad we made that film in time. Sad the apprehensions and warnings the film spoke about are coming true. We must surmount these challenges to the harmony of this country and we shall. Hum honge kaamiyaab. நாளை நமதே.