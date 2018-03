लंबे समय बाद फिल्मी दुनिया में वापसी कर रहीं रानी मुखर्जी की फिल्म 'हिचकी' ने पहले ही दिन शानदार ओपनिंग की है। हॉलीवुड फिल्म 'फ्रंट ऑफ द क्लास' पर बेस्ड इस फिल्म का First Day Box Office Collection 3.30 करोड़ रुपए का रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार तक फिल्म की कमाई का स्तर और बढ़ेगा। रानी मुखर्जी की हिचकी का बजट करीब 20 करोड़ है।

#Hichki settles and cements its status as Day 1 progresses... Records better occupancy post evening onwards... Sat and Sun expected to witness escalation in biz... Fri ₹ 3.30 cr [961 screens]. India biz.