Himanshi को रास नहीं आया Asim Riaz की गर्लफ्रेंड कहलाना, गुस्से में कह डाली ये बात

नई दिल्ली: बिग बॉस 13 (Big Boss 13) से खूब सुर्खियां बटोरने वाले आसिम रियाज (Asim Riaz) और हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) की जोड़ी घर के बाहर आकर भी चर्चा में बनी रहती है। बिग बॉस के घर में जहां दोनों की प्रेम कहानी देखने को मिली थी तो घर से निकलकर दोनों साथ में काम कर रहे हैं और साथ में रोमांटिक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा अब हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana Tweet) ने अपने एक ट्वीट से खलबली मचा दी है। दरअसल, अपने ट्वीट में हिमांशी ने खुद को आसिम की गर्लफ्रेंड बुलाए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

हिमांशी खुराना एतराज जताती हैं कि हमेशा उन्हें आसिम की गर्लफ्रेंड कहकर बुलाया जाता है। लेकिन आसिम को क्यों हिमांशी का बॉयफ्रेंड नहीं कहा जाता। हिमांशी का कहना है कि महिलाओं की अपनी अलग एक पहचान है। ऐसे में हमेशा आदमी के बारे में ही क्यों होता है।

हिमांशी ने ट्वीट कर लिखा, "हमेशा आसिम रियाज (Asim Riaz) की गर्लफ्रेंड क्यों होता है, कभी हिमांशी खुराना का बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे पता है इसमें कुछ गलत नहीं है और मुझे इस पर गर्व है। लेकिन महिलाएं भी इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उनकी अलग एक पहचान है, जो उनके संघर्ष का हिस्सा है। क्यों यह हमेशा आदीमी के बारे में होता है?" उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। लोग जमकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Why it’s always girlfriend of Asim Riaz.. not boyfriend of himanshi Khurana.. I know dere is nthng wrong in dis & M proud of dis bt at d same time females r also working in dis industry & they hv there individual personality.. their share of struggle.. why it’s always about man https://t.co/zhUgAXsyw8