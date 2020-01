Hacked Trailer: सिरफिरे आशिक के चंगुल में फंसी हिना खान, Video ने किया फैंस को हैरान

रियलिटी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से मशहूर हुई एक्ट्रेस हिना खान अब बड़े पर्दे पर अपना टेलेंट दिखाने जा रही है। हिना की आने वाली फिल्म 'हैक्ड' का ट्रेलर जारी किया गया। इसमें दर्शकों को एक्ट्रेस का अलग अंदाज देखने को मिलेगा। इसमें उन्होंने बताया कि इंटरनेट की वजह से लोगों की जिंदगी भी बरबाद हो सकती है।

दर्शकों को फिल्म का नया कॉन्सेप्ट भी काफी पसंद आया है।

'हैक्ड' में हिना के साथ रोहन शाह मुख्य किरदार में है। इस ट्रेलर में दिखाया कि एक 19 साल का लड़का हिना को पाने के लिए पागल हो जाता है। एक्ट्रेस के राजी न होने पर वह उनकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करता है। ऐसे में ट्रेलर को देखकर लगता है कि हिना खान एक हैकर का दिल तोड़कर बुरी तरह फंस चुकी हैं।

