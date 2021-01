Hina Khan का 'बॉस लेडी' अवतार में फोटोशूट हुआ वायरल, फैंस ने की जमकर तारीफ

नई दिल्ली: छोटे पर्दे से निकलकर वेब सीरीज और फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस हिना खान की सोशल मीडिया पर काफी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में वह आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। इसके साथ ही हिना अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ नई तस्वीरें की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

इन तस्वीरों को हिना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। एक्ट्रेस ने पर्पल कलर का सूट पहना हुआ है, जिसमें उनका लुक एकदम बॉसी लग रहा है। तस्वीरों में हिना अलग-अलग अंदाज में पोज़ देती नजर आ रही हैं। उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। उनके पोस्ट पर अब तक चार लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही फैंस उनकी तस्वीरों पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

Fabulous looking this Instagram post @eyehinakhan you are the best actor any roll bless you bright future God bless you #sherkhan #hinakhan 🔥🔥💖💖💖💖🙏🙏🙏 pic.twitter.com/IHGjXupdQ5

इससे पहले भी हिना खान अपनी तस्वीरों के कारण काफी सुर्खियों में आई थीं। कुछ वक्त पहले वह अपनी फैमिली के साथ मालदीव वेकेशन पर गई थीं। यहां से उन्होंने अपनी कई हॉट तस्वीरें शेयर कीं। समुद्र किनारे से हिना ने अपनी बिकिनी तस्वीरों को शेयर किया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। इस ट्रिप पर हिना अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जैसवाल और अपने माता-पिता के साथ गई थीं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हिना आखिरी बार बतौर सीनियर बिग बॉस 14 में नजर आई थीं। इस शो में उनके साथ बिग बॉस 13 और 7 की विनर गौहर खान भी थे। इसके अलावा वह बॉलीवुड फिल्म 'हैक्ड' में भी लीड रोल में नजर आईं। इस फिल्म के जरिए उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया।

In October, Hina Khan entered @BiggBoss house as a Senior, This time not only she won the hearts of viewers but also the housemates with her caring nature and good mentorship ♥️ and not to forget her amazing style statement.@eyehinakhan #HinaKhan pic.twitter.com/O9FaB6KXP0