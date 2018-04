दिग्गज कलाकार इरफान खान की फिल्म 'हिंदी मीडियम' इन दिनों चीन में धमाल कर रही है। फिल्म ने 14 दिन में करीब 198.54 रुपए कमा लिए हैं। मूवी चीन में करीब 18000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। हिंदी मीडियम ने शुरुआती 2 दिन में करीब 63 करोड़ रुपए कमाए।

#HindiMedium is expected to cross ₹ 200 cr mark today [second Wed] in CHINA...

[Week 2]

Fri $ 0.62 mn

Sat $ 1.41 mn

Sun $ 1.20 mn

Mon $ 0.42 mn

Tue $ 0.42 mn

Total: $ 30.24 million [₹ 198.54 cr]

👍👍👍