'बुरा न मानो, होली है'! बॉलीवुड के इन गानों में होली के दौरान बिना सहमति से छूने को दिया गया है बढ़ावा, घट चुकी हैं कई घटनाएं

Published: Mar 06, 2023 11:35:37 am

Holi 2023: होली के त्योहार के शुरू होने से पहले हीं होली के बॉलीवुड सॉन्ग सुनाई देने लगते हैं। इन बॉलीवुड गानों में से कुछ के लिरिक्स को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसके अलग मतलब निकाल पाएंगे। ऐसे गानों के कारण महिलाओं और लड़कियों को काफी असहज महसूस होता है। वहीं घरों में घुसकर महिलाओं के साथ जबरदस्ती रंग खेलने के बहाने बत्तमीजी करना कहां का त्योहार मनाना है।

Bollywood Songs that glorify non consensual touching during Holi