Aishwarya Rai Bachchan के लिए हॉलीवुड से आई जल्द ठीक होने की दुआ

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) का कहर देश में बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में अब फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) भी आ चुकी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या शामिल हैं। जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव निकली थी। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस ने बच्चन परिवार के लिए दुआएं मांगी। वहीं, बॉलीवुड स्टार्स ने भी सोशल मीडिया के द्वारा बच्चन परिवार के जल्द ठीक होने की कामना की।

अब एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) के लिए सात समुंदर पार हॉलीवुड से जल्द स्वस्थ होने की दुआ आई है। हॉलीवुड सिनेमा के मशहूर अभिनेता स्टीव मार्टिन (Steve Martin) ने सोशल मीडिया के जरिए ऐश्वर्या राय बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की है। स्टीव मार्टिन ने अपने ट्विटर हैंडल से ऐश्वर्या के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके बेटी के जल्द ठीक होने की दुआ करता हूं। वह फिल्म पिंक पैंथर में काम करने वालीं बेहद शानदार और खुशमिजाज पार्टनर थीं।' स्टीव मार्टिन का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

I’m wishing Aishwarya Rai Bachchan and her daughter a speedy recovery. She was such an elegant and delightful acting partner in Pink Panther.