दो दिन से लापता हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस Naya Rivera, खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सबूत

नई दिल्ली। बीते दिन से हॉलीवुड Glee फेम एक्ट्रेस नाया रिवेरा ( Naya Rivera Missing) गायब हैं। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया का लेक पीरू ( Lake Piru, California) पर जाने के बाद से अभिनेत्री लापता हैं। काफी समय से नाया की कोई खबर ना मिलने पर आशंका जताई जा रही है कि शायद उनके साथ में लेक मे में डूबने जैसा कोई हादसा हो ( has been an accident with Naya Rivera ) गया है। एक्ट्रेस नाया को खोजने में जुटी पुलिस ( Police found Boat ) को बुधवार को एक नाव मिली थी। हैरानी की बात यह थी कि उस नाव में उनका चार साल का बेटा जोसी ( Naya Son Josie was slepping into the boat ) जोर्सी सो रहा था। पुलिस ने उस बच्चे से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि नाया रिवेरा ने पानी में छलांग लगा ( Naya Rivera jumped into) ली थी।

हॉलीवुड एक्ट्रेस नाया को गयाब हुए लगभग दो दिन ( Naya Rivera Missing From two days ) होने जा रहे हैं। नाया की तलाश में जुटी पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है कि इस झील के किनारे पहले ( There have been similar accidents before ) भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। झील में अक्सर भंवर ( The lake often has swirls ) आ जाते हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है कि कब वह आ जाए। इससे पहले कई तैराकों की मौत ( many swimmers died ) की बात भी सामने आई है। जहां से एक्ट्रेस लापता हुई हैं वहां से पुलिस को ब्लैक मर्सिडीज जी ( Black Mercedes G) और वेगन ( wagon car ) भी पार्किंग लॉट में खड़ी मिली है। बीते दिन से पुलिस झील में अभिनेत्री के तलाश में करवा रही है लेकिन निराशा की बात यह है कि किसी भी तरह का सबूत उनके हाथ नहीं लग पाया है।

वहीं एक्ट्रेस नाया रिवेरा का इस तरह से गायब हो जाने से उनकी मां योलांडा रिवेरा ( Naya Mother Yolanda Rivera ) और उनके पति रयान दोर्सी ( Ryan Dorsey ) काफी परेशान और हैरान हैं। दोनों ही पुलिस से जल्द से जल्द नाया को खोजने की बात कह रहे हैं। बता दें नाया अपने चार साल के बेटे जोसी संग घूमने झील पर गईं थीं ( Went to the lake with son Josie )। जहां उन्होंने झील पर घूमने के लिए नाव को किराए ( The boat was rented ) पर लिया था। अधिक देर होने पर नाव के मलिक ने ही पुलिस को अभिनेत्री के ना लौटने की खबर दी थी। वह जांच में पाया गया कि एक्ट्रेस के बेटे ने लाइफ गार्ड जैकेट ( Josie wore life gurad jacket ) पहनी थी। जबकि नाया कि जैकेट वहीं घटनास्थल पर पड़ी मिली। जिसका मतलब जब नाया ने झील पर ( Naya jumped into the lake without a life guard jacket ) छलांग लगाई उस वक्त उन्होंने लाइफ गार्ड जैकेट नहीं पहनी थी।