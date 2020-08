अब विदेशी फिल्मों के Hindi Remake पर जोर, हवा हुआ 'प्रेरणा' का दौर

-दिनेश ठाकुर

भारतीय फिल्मकार पहले 'प्रेरणा' के नाम पर विदेशी फिल्मों की कहानियां आराम से उठा लेते थे। बी.आर. चोपड़ा से लेकर महेश भट्ट तक ने यह काम धड़ल्ले से किया। महेश भट्ट ने तो हॉलीवुड की कई फिल्मों के सीन तक जस के तस उतार लिए। उनकी 'कब्जा' (संजय दत्त, अमृता सिंह) मर्लन ब्रांडो की 'ऑन द वाटरफ्रंट' (1954) की नकल थी तो रॉबर्ट डी नीरो की 'टैक्सी ड्राइवर' (1976) का चर्बा उन्होंने 'सड़क' (संजय दत्त, पूजा भट्ट) में पेश किया। जब हर दूसरा फिल्मकार इस तरह 'प्रेरणा' को लपकने लगा तो हॉलीवुड के कान खड़े हुए। इक्कीसवीं सदी के शुरू में उदारवाद की लहर के दौरान कई बड़ी हॉलीवुड कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार जमाया तो विदेशी फिल्मों पर हाथ मारना आसान नहीं रहा। याद आता है कि हॉलीवुड की 'माय कजिन विन्नी' (1992) से प्रेरित होकर 2009 में 'बंदा ये बिंदास है' बनाना निर्देशक रवि चोपड़ा (बी.आर. चोपड़ा के पुत्र) को बहुत भारी पड़ा। मूल फिल्म की निर्माण कंपनी ट्वेंटीथ सेंचुरी फॉक्स ने 'बंदा ये बिंदास है' पर सात करोड़ रुपए का दावा ठोक दिया। गोविंदा, सलमान खान, तब्बू, लारा दत्ता और बोमन ईरानी के अहम किरदारों वाली यह फिल्म कानूनी कार्रवाई में ऐसी उलझी कि सिनेमाघरों में नहीं पहुंच सकी।

हॉलीवुड कंपनियों की चौकसी के कारण अब भारतीय फिल्मकार विदेशी फिल्मों से 'प्रेरित' होने के बजाय बाकायदा इजाजत लेकर उनके रीमेक तैयार कर रहे हैं। रीमेक में हमारे फिल्मकार पहले से माहिर हैं। पिछले साल आई अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) और तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu ) की 'बदला' ( Badla Movie ) स्पेनिश फिल्म 'द इनविजिबल गेस्ट' (2016) का रीमेक थी। कुछ समय पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंची सुशांत सिंह की 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara ) हॉलीवुड की 'द फॉल्ट इन आवर स्टार्स' ( The Falut in Our Stars ) (2014) का रीमेक थी। कुछ और रीमेक तैयार हो रहे हैं। एमिली ब्लंट की 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' ( The Girl On The Train ) (2016) का रीमेक इसी नाम से बन रहा है। इसमें एमिली वाला किरदार परिणीति चोपड़ा ( Parineeti Chopra ) अदा कर रही हैं। यह एक युवा विधवा की कहानी है, जो शराब की आदी है। ट्रेन में सफर के दौरान हुई एक हत्या को लेकर वह शक के घेरे में है।

इसी साल की शुरुआत में ऋषि कपूर और दीपिका पादुकोण को लेकर रॉबर्ट डी नीरो की 'द इन्टर्न' (2016) के रीमेक का ऐलान किया गया था। ऋषि कपूर के देहांत के बाद इसके बारे में अब तक कोई खबर नहीं आई है। सिलवस्टर स्टैलोन के ताबड़तोड़ एक्शन वाली 'रैम्बो' (1982) का भी रीमेक तैयार हो रहा है। हॉलीवुड में इस फिल्म के पांच भाग बन चुके हैं। रीमेक में टाइगर श्रॉफ रैम्बो के एक्शन दोहराएंगे। जैकी श्रॉफ के लिए यह गर्व की बात है कि उनके साहबजादे 'वॉर' में ऋतिक रोशन के साथ एक्शन की जुगलबंदी करने के बाद अब एक्शन के अंतरराष्ट्रीय सुपर सितारे की खोल में उतरने वाले हैं।