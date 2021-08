बिकिनी में बेहद हॉट और खूबसूरत लगती हैं एक्ट्रेस ईशा गुप्ता, नजरें नहीं हटा पाएंगे इन फोटोज से

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता फिल्मों में अपनी एक्टिंग के अलावा खूबसूरती और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं। नॉर्मल ड्रेसेस से लेकर मॉर्डन आउटफिट में उनकी तस्वीरों को फैंस जमकर लाइक करते हैं। एक्ट्रेस अपनी बिकिनी पहने तस्वीरें भी खूब शेयर करती हैं। इन फोटोज को देख फैंस यही कहते हैं कि उनकी जैसी बिकिनी बॉडी शायद ही किसी अन्य एक्ट्रेस के पास हो। खास बात ये है कि एक्ट्रेस की भले ही इन फोटोज पर ट्रोलिंग हो जाए, लेकिन वे अपनी ब्यूटीफूल बिकिनी बॉडी को फ्लॉन्ट करने में जरा भी नहीं हिचकती हैं।

ईशा गुप्ता के पास अलग-अलग तरह की डिजाइनर और प्रिंटेड बिकिनी का शानदार कलेक्शन है। विशेष अंदाज में पोज देते हुए उनकी बिकिनी फोटोज पर से फैंस के लिए नजरेें हटाना आसान नहीं होता है।

ईशा गुप्ता (Esha Gupta) की बिकिनी सेल्फी

ईशा इन फोटोज में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस एक फोटो में मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं।

ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का बिकिनी में कातिलाना अंदाज

ईशा गुप्ता का बिकिनी में ये कातिलाना अंदाज फैंस को खूब पसंद आया था। इस फोटो में ईशा का बिकिनी लुक और अंदाज कहर ढाता नजर आया।

ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का हॉट बिकिनी लुक

एक्ट्रेस इस रेड बिकिनी में बेहद हॉट नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस की बॉडी पर पानी की बूंदे और पोज देने का अंदाज फैंस के लिए डबल डोज जैसा फील दे रहा है।

ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का बैक साइड बिकिनी लुक

ईशा गुप्ता इस बिकिनी में बैक साइड पोज देती नजर आ रही हैं। इस प्रिंटेड बिकिनी में एक्ट्रेस खुल बालों के साथ फोटो क्लिक करवाती नजर आ रही हैं।

ईशा गुप्ता (Esha Gupta) का बोल्ड बिकिनी लुक

Congratulations @eshagupta2811 for being named 5th in Times Most Desirable Women list! 😍🔥💘 pic.twitter.com/jNGi7Btax3