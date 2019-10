Housefull 4 का तीसरा गाना कल होगा रिलीज़, अक्षय ने कहा, पीछा नहीं छोड़ेगा 'द भूत'

View this post on Instagram

Finally, Bala ka intezaar hua khatam! #ShaitanKaSaala is out now. Have you checked the song yet, link in bio. #Housefull4 #SajidNadiadwala @riteishd @iambobbydeol @kritisanon @hegdepooja @kriti.kharbanda @farhadsamji @wardakhannadiadwala @foxstarhindi @nadiadwalagrandson @tseries.official @sohailsen @ganeshacharyaa @vishaldadlani