हाउसफुल 4 का चौथा गाना छम्मो हुआ रिलीज, श्रेया घोषाल ने दी है आवाज

नई दिल्ली | फिल्म हाउसफुल-4 से एक के बाद एक गाना रिलीज होता जा रहा है। अब फिल्म का चौथा गाना छम्मो रिलीज कर दिया गया है। पिछले तीनों गाने लोगों को काफी पसंद आएं हैं। जैसा आप जानते हैं कि फिल्म हाउसफुल-4 पुनर्जन्म पर बेस्ड है। वैसे ही इस गाने को भी पुराने लुक पर रखा गया है। इस सॉंग के माध्यम से पुराना वक्त दिखाया गया है।

छम्मो गाने में सभी स्टार्स डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जंहा अक्षय कुमार कृति सेनन को अपना प्यार दिखा रहे हैं तो वहीं रितेश अपनी अदाएं दिखाने में पीछे नहीं हैं। सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और महाराजा-महारानी के रोल में दिखाई दे रहे हैं। फैंस को ये गाना काफी पसंद आ रहा है। अक्षय ने ट्विटर पर गाने को पोस्ट कर लिखा- सीतमगढ़ की इस शानदार शाम में आप भी शामिल हो जाइए। छम्मो गाना रिलीज हो गया है।

