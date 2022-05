'राजा हिंदुस्तानी’ की स्क्रीनिंग के दौरान ऐश्वर्या राय को देख भंसाली बोले- यही तो है मेरी नंदिनी

सलमान का नाम भी कई एक्ट्रेसेज के साथ जुड़ चुका है, एक दौर था जब एक्टर का नाम ऐश्वर्या राय के साथ भी जुड़ा था। दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर खूब पसंद किया गया था।

Updated: May 14, 2022 04:52:55 pm

बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की हर फिल्म की तरह 'हम दिल दे चुके सनम' को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और ये सुपर हिट रही थी। फिल्म में ऐश्वर्या राय (नंदिनी), सलमान खान (समीर) और अजय देवगन (वनराज) मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की 17 कैटेगरीज़ में नॉमिनेट हुई। सिनेमैटोग्राफी, कोरियोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए फिल्म ने नैशनल अवॉर्ड्स भी जीते।

How did Aishwarya Rai get hum dil de chuke sanam