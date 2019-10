ऋतिक रोशन की 'वॉर' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया नया रिकॉर्ड, 15वें दिन कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली। War Box Office Collection Day 15: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' अपने रिलीज के 15वें दिन भी ताबडतोड़ कमाई कर रही है।इस फिल्म ने बुधवार को भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फिल्म ने बुधवार को लगभग 4.40 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म ने भारत में अभी तक लगभग 286 करोड़ का बिजनेस किया है।फिल्म अगर इसी रफ्तार से कमाती रही तो कुछ हि दिनो में ये 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

Top 5 *highest grossing* #Hindi films - 2019 releases...

1. #War [still running]

2. #KabirSingh

3. #Uri

4. #Bharat

5. #MissionMangal#India biz.

Note: As on 15 Oct 2019.