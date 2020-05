कोरोना की जंग में मुंबई पुलिस की मदद के लिए आगे आए Hrithik Roshan, भेजे हैंड सैनिटाइजर्स

नई दिल्ली: कोरोना का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। आए दिन इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 17 मई कर दिया है। वहीं जब से कोरोना वायरस (Coronavirus) ने भारत में पैर पसारने शुरू किए थे, तभी से कई बॉलीवुड स्टार्स लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई जरूरतमंदों को खाना वितरण का काम कर रहा है तो कोई डोनेशन के जरिए मदद कर रहा है। अब एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) लॉकडाउन के बीच मदद के लिए आगे आए हैं।

Thank you @iHrithik for this thoughtful gesture of delivering hand sanitisers for Mumbai Police personnel on duty.

We are grateful for your contribution towards safeguarding the health and safety of our frontline warriors.#MumbaiPoliceFoundation pic.twitter.com/OkFhDHrX3O