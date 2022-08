बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं सुजैन खान, बेहद साधारण होगी वेडिंग सेरेमनी!

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले कुछ समय से सुजैन 'बिग बॉस 14' के कंटेस्टेंट अली गोनी के भाई अर्सलान को डेट कर रही हैं। दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है। अब खबर आ रही है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधन वाले हैं। इस खबर के बाद फैंस काफी खुश हैं।

Published: August 06, 2022 11:39:03 am

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुजैन जल्द ही अपने बॉयफ्रेंड अर्सलान गोनी संग शादी रचा सकती हैं। एक सूत्र ने ने खुलासा करते हुए बताया, "सुजैन और अर्सलान काफी मैच्योर है और वह जानते हैं कि वह अपनी बाकी की जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं और वह शादी करना चाहते हैं। सुजैन ने भी दूसरी बार शादी करने को लेकर गंभीरता से विचार किया है। अगर यह दोनों शादी करते हैं तो बहुत ही साधारण तरीके से होगी। कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होगा लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड है सिंपल शादी।"

hrithik roshan ex wife sussanne khan to get married