इस बीमारी का शिकार हो गए थे ऋतिक रोशन, डॉक्टर ने कहा था कभी नहीं कर पाएंगे डांस

'कृष', 'धूम' और 'वॉर' समेत कई फिल्मों में एक्शन का जलवा बिखेर चुके बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का आज जन्म दिन है। उन्हें अपने कमाल के डांस मूव्स के लिए जाना जाता है। मगर एक समय था जब डॉक्टर्स ने उन्हें फिल्मों में डांस करने से मना कर दिया था। मगर उन्होंने अपने मजबूत इरादों से डॉक्टर की बात को गलत साबित कर दिया।

Hrithik Roshan had scoliosis, Doctors Warned actor Not To Dance, But He Took It As A Challenge and Became A Dancing God