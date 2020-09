ई-रिक्शा चालक के बैले डांसर की मदद के लिए आगे आए ऋतिक रोशन, भेजेंगे लंदन

बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन बैले डांसर कमल सिंह की आर्थिक मदद के लिए आगे आए है। ताकि वह अपनी कला में कॅरियर बनाने के लिए एक पेशेवर शिक्षण संस्थान में शामिल हो सके। 20 वर्षीय कमल के पिता ई—रिक्शा चलाते है। कमल को लंदन के प्रतिष्ठित नेशनल बैले स्कूल में एक साल के लंबे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया था। हालांकि, कमल और उनके परिवार के लिए आर्थिक परेशानी इसमें बाधा बन रही थी। ऋतिक ने आगे आकर कुछ पैसे परिवार के बैंक खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर किए है। चूंकि ऋतिक खुद एक डांसर हैं और वह चाहते है कि धन की कमी के कारण कमल जीवन से यह मौका हाथ से निकल जाए।

स्कूल के एक वर्षीय पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफल होने के बाद कमल सिंह का सपना अंतरराष्ट्रीय नृत्य मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है। हालांकि, इसके लिए न केवल उन्हें फीस देने के लिए बल्कि लंदन में रहने के लिए बड़ी राशि की जरूरत है। कमल सिंह ने कहा, ‘मेरा परिवार और मेरे कोच हमेशा मेरे पक्ष में खड़े हुए हैं। उन्होंने कभी मुझे हताश नहीं होने दिया। दुर्भाग्यवश मैं एक साल के पाठ्यक्रम का फीस- 8000 पांउड (करीब 7.60 लाख रुपए)- वहन नहीं कर सकता। इसके साथ ही लंदन में रहने का भी खर्च है, जो कम से कम एक हजार पाउंड (करीब 95 हजार रुपए) है।’

2020 is bad. But now be part of something inspiring: Kamal Singh - a Delhi rickshaw drivers' son - is a gifted ballet dancer, who won a coveted place at the English National Ballet school in London. Yet he needs help realize his dream. https://t.co/9zdq6CRRTB #indianbillyelliot