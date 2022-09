ऋतिक रोशन और पापा राकेश में अनबन? 'कृष 4' डायरेक्ट नहीं करेंगे राकेश रोशन, दूसरे डायरेक्टर की तालाश में जुटे एक्टर

शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष' नहीं देखी हो। इस फिल्म में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) एक दम अलग अंदाज में नजर आए थे। इस फिल्म की पहली किश्त 23 जून 16 साल पहले आई थी। इसके बाद इस फिल्म को इतना प्यार मिला कि अब तक फिल्म के 3 पार्ट आ चुके हैं और अब चौथी का इंतजार किया जा रहा है।

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) इन दिनों फिल्म 'कृष 4' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म को लेकर कोई न कोई अपडेट सामने आती रहती है। अब फिल्म से जुड़ी जो खबर आ रही है वो आपको हैरान कर सकती है। कहा जा रहा है कि फिल्म के चौथे पार्ट को ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन डायरेक्ट नहीं करेंगे। फिल्म के लिए अभिनेता डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं।

hrithik roshan is searching new director for krrish 4