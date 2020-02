ऋतिक रोशन ने की थी 'तान्हाजी' फिल्म की तारीफ, अब सामने आया अजय देवगन का रिएक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn), सैफ अली खान और एक्ट्रेस काजोल (Kajol) की फिल्म 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर (Tanhaji: The Unsung Warrior)' बॉक्स ऑफिस सुपरहिट रही है। फिल्म को दर्शकों द्वारा इतना प्यार मिल रहा है कि रिलीज हुए इसे एक महीने से ऊपर हो चुका है लेकिन तान्हाजी अभी तक सिनेमाघरो में लगी हुई है और अच्छी कमाई कर रही है। हाल ही में एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की थी। जिसपर अब अजय देवगन का रिएक्शन सामने आया है।

Thank you Hrithik for your appreciation. All of us at ADFF were passionately involved with Tanhaji. I’m glad you enjoyed it 🙏 https://t.co/E60vutuytf