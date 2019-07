ऋतिक रोशन को 'सुपर 30' के दम पर मिली ये खुशखबरी, एक्टर ने दिया रिएक्शन

मुंबई। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) के लिए उनकी नई फिल्म 'सुपर 30' ( Super 30 ) लकी साबित हो रही है। ये मूवी ना केवल बॉक्स आॅफिस पर झंडे गाड़ रही है बल्कि ऋतिक के लिए रोज नई खुशखबरी लेकर आ रही है।

Super 30 Tax free

ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ऋतिक रोशन की 'सुपर 30' को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब दिल्ली और गुजरात में टैक्स फ्री कर दिया गया है। ऋतिक ने इस पर दोनों राज्यों का आभार जताया है।

#Super30 Anand Kumar visited a Delhi govt school today with Education Minister @msisodia. He said, "I cannot believe I am in a sarkari school. If the govt schools across the country become like this, India will be transformed." @teacheranand pic.twitter.com/D7eRJdixmL