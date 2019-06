कंगना से माफी मांगना चाहती है ऋतिक रोशन की बहन पर एक्ट्रेस नहीं उठा रही कॅाल, जानें क्या है पूरा माजरा...

बॅालीवुड एक्ट्रेस Kangana Ranaut और उनकी बहन Rangoli Chandel ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। इन दिनों रंगोली अपने पति के साथ मिलकर कुल्लू में एक घर बनवा रही हैं। इसी सिलसिले में ट्वीट करते हुए रंगोली ने कंगना की तारीफ की।

उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'हमारे बजट में घर बनवाने के लिए कंगना बहुत मदद कर रही है। वह रात के 2 बजे कॅाल कर घर को लेकर आइडिया दे रही हैं। कंगना में सबसे अच्छी बात यह है की वह हर किसी की हद से ज्यादा और आगे बढ़कर मदद करती हैं। किसी को कैसे उनसे प्यार नहीं होगा। लेकिन इस ट्वीट के बाद बात कहीं और ही जाती नजर आई।'

(Contd)....for our budget what she is doing with the house is extraordinary, best thing about Kangana is her ability to give her all to the people in her life, to treat them as if they are an extension of herself, how not to fall in love with her everyday 💕 pic.twitter.com/JO4Pfy6wEr — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) June 12, 2019

(Contd)..when Kangana &Hrithik were close, when Hrithik found out he & his PR tried to prove her a bipolar on a nervous breakdown, poor lady was so hassled with all the public shaming and blaming...(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) June 12, 2019

इस ट्वीट को पढ़कर एक यूजर ने उन्हें लिखा,' अरे यार हर कोई अपने भाई बहनों की हद से ज्यादा मदद करना चाहता है, इसमें नया क्या है।'

इस पर रंगोली ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुन सब हैरान रह गए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'ज्यादा स्मार्ट मत बनो। हर किसी के भाई-बहन इतने अच्छे नहीं होते। ऋतिक रोशन की बहन सुनैना कई दिनों से कंगना को कॅाल कर रही है ताकि वह उनसे माफी मांग सके। और वो मैं हूं जिसने उनसे माफी मांगी की उसे फोन करना बंद करो, क्योंकि जब कंगना को सुनैना का सपोर्ट चाहिए था तब वह उनके साथ नहीं थी।'

सुनैना ने एक ताजा इंटरव्यू में बताया कि उन्हें परिवार की ओर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वह उसी बिल्डिंग में किराए के घर पर रह रही हैं, जहां पर उनका परिवार रहता है। ऐसे में रंगोली ने एक ट्वीट में लिखा, ‘एक दिन पहले ही सब कुछ मीडिया के सामने आ चुका है। इसलिए कोई भी भाई-बहनों के प्रति दयालु होने का भाषण न दे।’