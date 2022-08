फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ में Madhuri Dixit ने पहनी थी इतनी महंगी साड़ी कि सुनकर चकरा जाएगा आपका सिर

बॉलीवुड में आइकॉनिक फिल्मों की बात हो और माधुरी दीक्षित की फिल्म हम आपके हैं कौन का नाम न आए ऐसा नहीं हो सकता है। फिल्म को 28 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी लोगों की फेवरेट है। फिल्म के गानों ने भी खूब धमाल मचाया था। आज भी इस फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़े रहते हैं। इसी फिल्म का एक गाना 'दीदी तेरा देवर दीवाना' खूब पॉपुलर हुआ था। इस गाने में माधुरी बैंगनी साड़ी में खूब जंची थी।

माधुरी दीक्षित और सलमान खान स्टारर फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ ने कई स्तर पर रिकॉर्ड बनाये। उस जमाने में करोड़ों का बिज़नस किया जो आजकी तुलना में 700 करोड़ से ऊपर है। फिल्म के गाने ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’ में माधुरी पर्पल साड़ी में बहुत खूबसूरत लगी थीं। उन दिनों इस साड़ी का इतना क्रेज चला था कि दुकानों पर स्टॉक एक ही दिन में खत्म होने लगा था, लेकिन अगर आप इस साड़ी की कीमत जान लेंगे तो आप अपना सिर पकड़ लेंगे। उन दिनों के हिसाब से इसकी कीमत बहुत जयादा थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, माधुरी की साड़ी की कीमत 15 लाख रुपये थी।

hum aapke hain koun do you know the cost of madhuri dixit purple saree