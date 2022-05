पिता की मौत से संजय लीला भंसाली को मिला था फिल्म का आइडिया, शूटिंग के दौरान अरेस्ट हुआ था प्रोड्यूसर

जब भी बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों को याद किया जाता है तो उसमें संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास का नाम सबसे ऊपर आता है। रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी।

फिल्म के सभी कलाकारों ने किरदारों को जिंदा कर दिया था। बताया जाता है कि भंसाली ने शाहरुख को स्क्रिप्ट सुनाते समय ही कह दिया था कि ये फिल्म तभी बनेगी जब वो हां कहेंगे। फिल्म में शाहरुख ने किरदार के साथ पूरा न्याय किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ नज़र आए थे। सभी की बेहतरीन एक्टिंग से फिल्म यादगार बन गई, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय लीला भंसाली को फिल्म बनाने का आइडिया अपने पिता की मौत से आया था।

