वकील Vikas Singh ने कहा Rhea Chakraborty ने नहीं दिए सही जवाब, तो जल्द जा सकती हैं सलाखों के पीछे

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले ( Sushant Singh Rajput ) में सीबीआई की नौ सदस्यों के साथ तीन टीम बनाई ( CBI 3 team ) गई है। जो अलग-अलग एंगल से इस केस की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही ईडी ( ED Investigate sushant money laundering ) काफी पहले से ही सुशांत के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में जुट हुई है। जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ), उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ( Shovik Chakraborty ), सिद्धार्थ पिठानी ( Siddhrath Pithani ) और मैनेजर श्रुति मोदी ( Shurti Modi ) से ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच यह खबर सामने आई थी कि रिया ईडी को ठीक तरह से जवाब नहीं दे रही है। साथ ही उनके हर सवाल का जवाब यही था कि उन्हें कुछ याद नहीं है। ऐसे में अब जब सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। ऐसे में रिया की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है।

Once they (CBI) start grilling Rhea & if she does not cooperate with the investigation or gives evasive answers, then the possibility of her arrest will also rise. I'm quite hopeful that probe is going in the right direction: Vikas Singh, lawyer of #SushantSinghRajput's father https://t.co/vSsUjgk6an