इस बीमारी के कारण अपने शरीर से नफरत करने लगी थीं ileana d'cruz

साउथ फिल्मों से लेकर बॉलीवुड तक अपने अभिनय का जलवा बिखरने वाली एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (ileana d'cruz) एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी, जिसे सुन आप भी हो जाएंगे हैरान।

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया को देख सभी को लगता हैं की बॉलीवुड सेलेब्स की लाइफ काफी शानदार होती हैं। लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड में सकसेस होने के बाद भी एक्ट्रेस की लाइफ इतना आसान नहीं होता। जो दिखता हैं वह हरमेशा होता नहीं हैं। बी-टाउन में ऐसे कई सेलेब्स हैं जो हेल्थ कंडीशन्स का सामना कर रहे हैं। वैसे ही बाॅलीवुड अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज भी हैं।

Ileana d'cruz started hating her body because of this disease