बाल- बाल बचे कमल हासन, डिजाइनर अमृता ने दी हादसे की जानकारी

साउथ सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म 'इंडियन 2' के सेट पर इस बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। चेन्नई के ईवीपी स्टूडियो के सेट पर मौजूद क्रेन क्रैश हो गया। इस दौरान फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोगों के घायल होने की भी सूचना आई है।

Providential escape from the ghastly mishap .Literally 10secs away from being crushed under.fortunate Kamal sir ,Kajal n me who were right under are safe #count your blessings our crushed canopy under the crane . we are #safe RIP our fellow mates @ikamalhaasan @MsKajalAggarwal pic.twitter.com/LB8SUwZV3l