मुंबई। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का पहला मैच शुक्रवार रात को रॉयल चैलेेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच खेला गया। ये मैच रॉयल चैलेेंजर्स बेंगलुरू ने 2 विकेट से जीत लिया। क्रिकेट फैंस ने इस रोमांचक मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए भरपूर आनंद लिया। हालांकि इस दौरान एक चीज से कुछ दर्शक चिढ़ गए। इसकी वजह बने अभिनेता रणवीर सिंह। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा:

ट्विटर पर रणवीर सिंह हुए ट्रेंड

सोशल मीडिया साइट ट्वीटर पर कुछ फैंस का कहना था कि रॉयल चैलेेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस (एमआई) के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान लाइव में जो विज्ञापन दिखाए गए, उनमें से अधिकांश रणवीर सिंह के थे। बार-बार उनके स्क्रीन पर आने से ये लोग चिढ़ गए। उन्होंने इस बात को हाईलाइट करते हुए ट्विटर पर जमकर ट्वीट किए। इनमें से अधिकतर ने स्टार स्पोर्ट्स इंडिया को शिकायती लहजे में कहा कि रणवीर के इतने विज्ञापन परेशान कर रहे हैं। कुछ का कहना था कि जितने विज्ञापन रणवीर के हैं, इस हिसाब से उन्हें ही मैन ऑफ द मैच दे देना चाहिए। कुछ अन्य ने लिखा कि लगता है रणवीर ने ही सारे विज्ञापन साइन कर लिए हैं।

*Ranveer Singh featuring in almost all ads during the match*

Ranveer Singh be like:- pic.twitter.com/AL9Ts3hpG4 — Devesh Salke (@SalkeDevesh) April 9, 2021

आईपीएल विज्ञापनों में रणवीर सबसे ज्यादा

Ranveer Singh dominating IPL ads market this year by a big big margin👌 #RanveerSingh — VK || DEEWANA (@SRK_SRT) April 9, 2021

एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा इस साल आईपीएल विज्ञापन बाजार में बहुत बड़े मार्जिन से सबसे ज्यादा रणवीर सिंह डोमिनेट कर रहे हैं।

रणवीर के कितने एड चला सकते हो?

IPL Broadcasters: How many Ranveer Singh ads can you play?



Star Sports: Yes. #IPL2021 — LOLendra Singh (@LOLendraSingh) April 9, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा-

आईपीएल ब्रॉडकास्टर: रणवीर सिंह के कितने विज्ञापन चला सकते हो?

स्टार स्पोर्ट्स: हां।

हर विज्ञापन में रणवीर

Ranveer Singh is so irritating now man and he comes is all ads these days 😣 — p (@DuddWiser) April 9, 2021

एक यूजर ने शिकायती लहजे में लिखा हर विज्ञापन में रणवीर को देखना अब इरिटेटिंग हो गया है और अब वह हर विज्ञापन में दिख रहा है।

मैन ऑफ द मैच

Can we just declare Ranveer Singh the man of the match 😂#IPL #MIvsRCB — Call It What You Want (@_isaidwhtisaid) April 9, 2021

एक अन्य यूजर ने लिखा,' क्या हम रणवीर सिंह को मैन ऑफ द मैच घोषित कर सकते हैं?'

Was Ranveer Singh the only actor out of quarantine... Seeing him for 2 minutes in various ads every 5 minutes....

Viewers will get sick of him by the end of the IPL, not great for your brands — Kadian (@KadianTweets) April 9, 2021

Kohli in field and Ranveer Singh in these ads overacting: pic.twitter.com/Cx7CgyliBj — THE END (@Sharmaaa_24) April 9, 2021

Real winner of IPL is Ranveer Singh. He is in literally every ad — Nik (@IRONlK) April 9, 2021

Ranveer Singh all over the IPL ads.

- Llyod

- Bingo

- Mycircle11

- Jio Fiber

- Just Dial#IPL2021 — Aakash Arora (@heythisisaakash) April 9, 2021

बता दें कि हाल ही में आईपीएल की शुरूआत से पहले रणवीर ने भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के साथ फोटो शेयर की आईपीएल के लिए शुभकामनाएं दी थी। वर्कफ्रंट की बात करें, तो रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग मूवी '83' में क्रिकेटर कपिल देव के रोल में नजर आएंगे। इसमें रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण ने भी अहम रोल अदा किया है। कबीर खान निर्देशित इस मूवी को 4 जून को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में भारतीय क्रिकेट टीम के 1983 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीतने की कहानी को दिखाया जाएगा। रणवीर और दीपिका के अलावा इसमें पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, साकिब सलीम,हार्डी संधू, ताहिर राज भसीन और जस्टिन सरना सहित कई कलाकार शामिल हैं।