इरा खान ने कराए ऐसे फोटो शूट, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान

View this post on Instagram

Aamir Khan's daughter Ira Khan's delightful picture will drive away your mid-week blues!❤️❤️❤️💥💥💥💥💥 modelling #model #photography #fashion #photoshoot #modellife #modeling #beauty #portrait #style #models #fashionmodel #makeup #like #follow #photographer #instagood #Medeathplay #instagram #photo #art #modelagency #love #portraitphotography #beautiful #instagramtemplate #travel #actor #modelsearch #irakhan