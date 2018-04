आज कल देश से लेकर विदेश में इरफान खान की फिल्में छाई हुई हैं। देश में जहां एक तरफ उनकी फिल्म 'ब्लैकमेल' रिलीज हुई है। वहीं चीन में 'हिंदी मीडियम' धमाकेदार कारोबार कर रही है। 'हिंदी मीडियम' 4 अप्रेल को चीन में रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दो दिन में लगभग 63 करोड़ रु.का कारोबार कर लिया है। 'हिंदी मीडियम' ने पहले दिन 33.6 लाख डॉलर का कारोबार किया था जबकि दूसरे दिन यह कारोबार 62.50 लाख डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह फिल्म ने दो दिन के अंदर 63 करोड़ रु. की कमाई कर ली है।

Content is King... Much like its performance in India, #HindiMedium witnesses a PHENOMENAL 83.63% GROWTH on Day 2 in China...

Wed $ 3.42 mn

Thu $ 6.28 mn

Total: $ 9.70 million [₹ 63.06 cr]

Approx ₹ 40.81 cr on Day 2... That’s a ROCKING START indeed!