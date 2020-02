अंग्रेजी मीडियम के ट्रेलर से पहले, फैंस के लिए इरफान खान का इमोशनल मैसेज, कहा-मैं आपके साथ नहीं हूं..

बॉलीवुड में अपने संजिदा अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता इरफान खान लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। फैंस उन्हें फिर से फिल्म में देखने को उत्सुक हैं। उन्हें अपने चेहते एक्टर का इंतजार है। बता दें कि इसी बीच इरफान ने अपने फैंस के लिए एक इमोशनल मैसेज पोस्ट किया है। दरअसल, उनकी आगामी फिल्म फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' का ट्रेलर आने वाला है। उन्होंने इसी संबंध में अपने प्रशंसकों को संदेश दिया है।

ट्रेलर लॉन्च में नहीं हो पाएंगे शामिल

इरफान की आगामी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। इसका ट्रेलर गुरुवार को आने वाला है। अभिनेता ने बताया कि वे ट्रेलर लॉन्च में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उन्हें एक दिन पहले अपने प्रशंसकों के लिए एक संदेश पोस्ट किया। इस इमोशनल मैसेज को सुनकर फैंस भी भावुक हो रहे हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी इस पर ट्वीट किया है।

This is so heartwarming . Irfan , my love and prayers are with you . U are amazing. And this one looks like a very very special film . Waiting for it . And like you said, waiting for you 🤗 https://t.co/q7xYjJuwBg