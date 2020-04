Irrfan Khan का आखिरी ऑडियो मैसेज, दिया था जिंदगी का बड़ा इशारा.. संदेश सुन आंखे हो जाएंगी नम

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) ने दुनिया को बुधवार सुबह अलविदा कह दिया। दो दिन पहले इरफान की तबीयत अचानक खराब हुई थी जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया था, कोलन इंफेक्शन के चलते उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसे ली। जहां देश कोरोना जैसी गंभीर बिमारी से निपटने में लगा हुआ वहीं सभी के लिए बड़ी क्षति पहुंचाने वाली खबर इरफान खान के निधन के रूप में सामने आई है। इस खबर के बाद फैंस से लेकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है। इरफान ने अपनी बिमारी का खुलासा साल 2018 में किया था। उसके बाद उन्होंने इलाज कराया और वो फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग करने के लिए वापस लौटे। उन्होंने किसी तरह शूटिंग पूरी की लेकिन प्रमोशन्स में शामिल नहीं हो पाए। इसी दौरान इरफान ने एक ऑडियो मैसेज अपने फैंस के लिए शेयर किया था जो अब आखिरी बन गया। मैसेज में इरफान के संदेश को सुनने के बाद आप आपकी जरूर नम हो जाएंगी।

इरफान खान ने मैसेज के जरिए कहा था- 'हैलो भाइयों-बहनों, नमस्कार, मैं हूं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। ये फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' मेरे लिए बहुत खास है। सच कहूं तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार में इसे हमने बनाया है लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट ऊंट बैठता है। जैसा भी होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी।'





इसके आगे उन्होंने कहा- When life gives you lemons, you make lemon immediately। बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमा देती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव रहने के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन भी क्या है। इन हालातों में अब नींबू की शिकंजी बना भी पाते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है।

आखिरी में इरफान ने बोला था- फिल्म अंग्रेजी मीडियम को हमने पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म शायद आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रूलाएगी और फिर हंसाएगी।

Mr. Champak’s state of mind: Love from the inside, making sure to show it outside! 😍 #AngreziMedium now streaming on @DisneyplusHSVIP: https://t.co/z23Vlobb77#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania #DimpleKapadia @RanvirShorey pic.twitter.com/SiWA2TK1OJ